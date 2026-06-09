Анонс ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time — самой высокооценённой игры в истории

На презентации Nintendo Direct состоялся анонс ремейка легендарной The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Релиз новой версии игры состоится до конца года.

Ocarina of Time вышла на консоли Nintendo 64 в ноябре 1998 года и до сих пор удерживает место самой высокооценённой игры в истории.

Кроме того, на Nintendo Direct было представлено несколько игр и портов на Switch 2. В их числе новое издание Dragon's Dogma 2, Kingdom Hearts 4, Warhammer 40,000: Space Marine 2, DayZ, Minecraft, Metaphor: ReFantazio, Final Fantasy Resonance, The Duskbloods и Xenoblade Chronicles (также на консоли выйдет новая часть).