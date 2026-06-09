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Стартовали съёмки комедийного сериала «Участковые из Сити» с Александром Робаком — кадры

Стартовали съёмки комедийного сериала «Участковые из Сити» с Александром Робаком — кадры
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Компания 1-2-3 Production сообщила о начале съёмочного процесса комедийного сериала «Участковые из Сити» — проект заказал телеканал ТНТ, который, вероятно, и покажет его в своём эфире.

Сюжет расскажет о двух полицейских: один долгие годы живёт по уставу, второй благодаря связям привык жить без забот. Теперь героям предстоит перевоспитать друг друга и стать настоящими напарниками.

Главные роли исполнят Александр Робак (Домашний арест», «Война семей») и Алексей Лукин («Ивановы-Ивановы»). Помимо них, в сериале сыграют Александр Лыков, Анна Невская, Инга Оболдина, Алина Алексеева, Екатерина Чаннова, Александр Головин и другие.

Первые кадры со съёмок сериала «Участковые из Сити»

Фото: ТНТ / БК

Фото: ТНТ / БК

Фото: ТНТ / БК

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