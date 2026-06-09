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Милош Бикович: русская актёрская школа — это та школа, в которой учился весь Голливуд

Милош Бикович: русская актёрская школа — это та школа, в которой учился весь Голливуд
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Известный сербский актёр Милош Бикович считает, что российское кино с точки зрения искусства и техники не уступает Голливуду. Такое мнение он выразил в интервью ТАСС.

Мы не отстаём с точки зрения искусства, техники. Русская школа, актёрская школа — это та школа, в которой учился весь Голливуд. Это та школа, в которой учились в Сербии.

В России Бикович стал известен благодаря участию в фильмах «Духless 2», «Лёд», «Балканский рубеж», «Холоп» и «Холоп 2», а также «Красный шёлк». В 2024 году он также должен был сыграть в третьем сезоне сериала «Белый лотос» от Netflix, однако по политическим причинам потерял эту роль.

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