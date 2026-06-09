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Скины в видеоиграх будут считать имуществом при разводах в России — юрист

Скины в видеоиграх будут считать имуществом при разводах в России — юрист
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Российские суды могут учитывать стоимость виртуальных косметических предметов, персонажей и других активов при разделе имущества в случае развода — об этом рассказала юрист Ольга Черемных.

Можно провести оценку стоимости аккаунта, например, с выплатой доли второму супругу, если в брачном договоре или соглашении о разделе имущества стороны не изменили режим совместной собственности и аккаунт формировался за счёт общих средств.

По словам специалиста, в таких случаях бывает трудно определить, какие персонажи и скины находились на аккаунте в момент развода. Но в судебной практике встречались случаи, когда при разделе имущества один из супругов получал половину их стоимости.

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