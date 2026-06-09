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Оригинальную Half-Life 1998 года смогли запустить на Nokia N95 — игра идёт в 30 FPS

Оригинальную Half-Life 1998 года смогли запустить на Nokia N95 — игра идёт в 30 FPS
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Энтузиаст смог запустить культовую игру Half-Life, вышедшую в 1998 году, на не менее культовом мобильном телефоне Nokia N95.

Nokia N95 вышел в 2007 году, содержал 64 или 128 МБ оперативной памяти и был оснащён дисплеем 240х320 пикселей. Однако этого оказалось достаточно — автор также рассказал, что версия Half-Life для ОС Symbian поддерживает клавиатуру и мышь. Игра также выдаёт стабильные 30 кадров в секунду.

Ранее для iPhone выпустили полноценный эмулятор игр с Xbox 360. Программу адаптировали под смартфоны Apple и уже смогли поиграть в BioShock, Call of Duty 4: Modern Warfare и другие игры. Всего создатели проверили 13% всей библиотеки консоли.

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