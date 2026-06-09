«Лучший из новых фильмов Спилберга»: критики хвалят «День разоблачения» про НЛО

19 июня состоится мировая премьера фильма «День разоблачения» — новой картины легендарного режиссёра Стивена Спилберга. А уже сейчас западные журналисты делятся своими первыми рецензиями после просмотра — преимущественно положительными.

На сайте Rotten Tomatoes «День разоблачения» получил 90% «свежести»: больше всего фильм хвалят за атмосферу и хороший посыл для аудитории.

По-настоящему захватывающий фильм, который заставляет нас задуматься не столько об инопланетянах, сколько о том, как научиться слушать, понимать и сопереживать друг другу.

В эпоху, изобилующую франшизами и шаблонными блокбастерами, этот фильм напоминает нам, что Стивен Спилберг остаётся одним из величайших рассказчиков в истории кинематографа.

Спилберг снимает свой лучший современный фильм, возвращаясь к теме инопланетян, чтобы рассказать об этом ещё больше. Эмили Блант тоже великолепна и показывает свою лучшую игру.

Авторы немногочисленных негативных отзывов посчитали мысль режиссёра слишком наивной и банальной.

В этом серьёзном сценарии нет ничего удивительного, пусть даже в заключительных сценах фильм обращается к зрителям с искренней просьбой прислушаться к правде.

Стремясь угодить и современным любителям кино, и тем, кто застал 90-е, этот фильм о пришельцах так и не оправдал ожиданий обеих категорий.

В России «День разоблачения» выйдет неофициально 25 июня — спустя неделю после премьеры в мировом прокате. Фильм можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ.