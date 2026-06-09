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Вышел финальный патч для Destiny 2 — игру больше не будут обновлять и продают со скидкой

Вышел финальный патч для Destiny 2 — игру больше не будут обновлять и продают со скидкой
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Студия Bungie выпустила последнее контентное обновление для Destiny 2 — после релиза апдейта «Монумент триумфа» разработчики официально прекращают поддержку игры.

Вместе с патчем в экшене появятся расширенное хранилище, бафф к урону для оружия, упрощение активности «Портал» и другие улучшения. Апдейт также внесёт множество изменений, чтобы пользователи могли и дальше проводить время в проекте — сервера останутся доступными.

Bungie также распродаёт игру и дополнения для неё с большими скидками — старые DLC можно приобрести всего за 6-10% от изначальной стоимости. На консолях стало доступно издание Destiny 2: The Collection со всеми расширениями.

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