Тони Коллетт сыграет в триллере Джозефа Гордона-Левитта об ИИ

По данным Deadline, Тони Колетт, известная по «Такой разной Таре» и в фильму «Шестое чувство», получила одну из ведущих ролей в триллере Джозефа Гордона-Левитта.

Картина расскажет про искуственный интеллект. Это всё известные подробности на данный момент, других деталей сюжета пока что не раскрывают. Подробности появятся позже.

В актёрский состав также входят Рэйчел Макадамс, Элфри Вудард («Бороуз»), Хлоя Коулмэн («Большая маленькая ложь») и Сагар Радиа («Индустрия»). Продюсерами фильма, который, как мы сообщали ранее, был куплен Netflix прошлой осенью, выступают Райан Джонсон и Рэм Бергман из T-Street.