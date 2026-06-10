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Тони Коллетт сыграет в триллере Джозефа Гордона-Левитта об ИИ

Тони Коллетт сыграет в триллере Джозефа Гордона-Левитта об ИИ
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По данным Deadline, Тони Колетт, известная по «Такой разной Таре» и в фильму «Шестое чувство», получила одну из ведущих ролей в триллере Джозефа Гордона-Левитта.

Картина расскажет про искуственный интеллект. Это всё известные подробности на данный момент, других деталей сюжета пока что не раскрывают. Подробности появятся позже.

В актёрский состав также входят Рэйчел Макадамс, Элфри Вудард («Бороуз»), Хлоя Коулмэн («Большая маленькая ложь») и Сагар Радиа («Индустрия»). Продюсерами фильма, который, как мы сообщали ранее, был куплен Netflix прошлой осенью, выступают Райан Джонсон и Рэм Бергман из T-Street.

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