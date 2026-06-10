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Мэттью Риз волновался из-за съёмок в шоу «Бухта вдов»

Мэттью Риз волновался из-за съёмок в шоу «Бухта вдов»
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Мэттью Риз, который снялся в сериале «Бухта вдов», рассказал, что очень волновался из-за съёмок в шоу. Это было связано из-за того, что у актёран не было должной комедийной подготовки, как у его коллег.

По словам Риза, его успокаивали слова режиссёра Хиро Мурая и сценаристки шоу Кэти Дипполд.

Они сказали: «Комедия ужасов должна строиться на характерах и ситуациях, и если мы будем играть по-настоящему, то всё получится». Это было большим облегчением. И тогда я подумал: «Буду играть как в драме, и всё будет хорошо».

«Бухта вдов» стартовала на Apple TV ещё 29 апреля. Вышли восемь серий, всего их будет десять.

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