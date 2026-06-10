Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Оно приходит за тобой 2» развернётся через 10 лет после первого фильма

«Оно приходит за тобой 2» развернётся через 10 лет после первого фильма
Комментарии

В СМИ объявили, что действие «Оно приходит за тобой 2», второй части популярного хоррора, развернётся через 10 лет после событий первой картины. Значит, будет временной скачок, а герои станут выглядеть заметно старше.

Главные роли в ленте исполнят Майка Монро, звезда первой части серии и «Собирателя душ», и Наоми Аки, известная по «Убежищу» и «Микки 17».

Первая лента вышла в 2014 году. Она рассказывала о девушке, которую после сексуального контакта со своим парнем начинает преследовать сверхъестественное существо. Вероятно, сиквел как-то будет развивать эти идеи и расскажет новую историю со знакомой героиней.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android