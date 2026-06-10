«Оно приходит за тобой 2» развернётся через 10 лет после первого фильма
Поделиться
В СМИ объявили, что действие «Оно приходит за тобой 2», второй части популярного хоррора, развернётся через 10 лет после событий первой картины. Значит, будет временной скачок, а герои станут выглядеть заметно старше.
Главные роли в ленте исполнят Майка Монро, звезда первой части серии и «Собирателя душ», и Наоми Аки, известная по «Убежищу» и «Микки 17».
Первая лента вышла в 2014 году. Она рассказывала о девушке, которую после сексуального контакта со своим парнем начинает преследовать сверхъестественное существо. Вероятно, сиквел как-то будет развивать эти идеи и расскажет новую историю со знакомой героиней.
Комментарии
- 10 июня 2026
-
08:56
-
08:08
-
07:36
-
07:35
-
07:33
- 9 июня 2026
-
20:54
-
20:30
-
19:58
-
19:35
-
19:04
-
18:36
-
18:07
-
17:53
-
17:16
-
16:48
-
16:45
-
16:13
-
15:47
-
15:32
-
15:05
-
15:00
-
14:55
-
14:28
-
14:07
-
13:55
-
13:34
-
13:18
-
13:01
-
12:56
-
12:39
-
11:45
-
11:18
-
10:24
-
09:47
-
09:00