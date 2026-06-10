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Звезда «Офиса» Анджела Кинси рассказала о любимой сцене из сериала

Звезда «Офиса» Анджела Кинси рассказала о любимой сцене из сериала
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Звезда сериала «Офис» Анджела Кинси в интервью рассказала о своей любимой сцене из сериала. Речь идёт про эпизод «Снятие стресса» в пятом сезоне шоу.

В нём Дуайт решил научить всех правилам пожарной безопасности и запер работников в офисе при пожаре. В той сцене героиня Кинси подбросила кошку к потолку. Вся вакханалия напоминала актрисе танец.

Дуайт решил, что научит всех правилам пожарной безопасности, заперев нас в офисе, где был пожар. И мне пришлось подбросить кошку к потолку. Всё это было похоже на прекрасный танец между актёрами и съёмочной группой. И это одно из моих любимых воспоминаний.
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