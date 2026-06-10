Resident Evil Veronica стала лидером по количеству вишлистов с Summer Game Fest
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Аналитки составили список игр среди показанных на Summer Game Fest и отсортировали их по количеству предзаказов. Лидером оказался ремейк Resident Evil Code: Veronica (который называется просто Resident Evil Veronica). Сурвайвал-хоррор добавили в список желаемного 522 тыс. раз.
Следом идёт Guild Wars 3 (435 тыс. вишлистов), а на третьем — 1666: Amsterdam (383 тыс. вишлистов). За ними идут Lords of the Fallen 2 (182 тыс. вишлистов) и Onimusha: Way of the Sword (174 тыс. вишлистов).
Обновлённая Code: Veronica выйдет в 2027 году на ПК и современных консолях. Точную дату релиза и все подробности авторы раскроют позже.
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