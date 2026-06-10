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Над «Человеком-пауком: Новый день» работал автор «Претендентов» Джастин Куритцкес

Над «Человеком-пауком: Новый день» работал автор «Претендентов» Джастин Куритцкес
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Одним из сценаристов «Человека-паука: Новый день» выступил автор «Претендентов» Джастин Куритцкес. Эту информацию подтвердили источники издания TheWrap.

Он выступил одним из сценаристов наряду с Эриком Соммерсом и Крисом МакКенной. Имя Джастина, как и их, упоминается в титрах.

«Человек-паук: Совершенно новый день» выйдет в мировом прокате 31 июля. Режиссёром картины выступил Дестин Дэниел Креттон — автор «Шан-Чи и легенда 10 колец». В ленте также появятся Халк и Каратель, а также неизвестный персонаж, которого сыграла звезда «Очень странных дел» Сэди Синк. К главной роли вновь вернулся Том Холланд.

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