Съёмки нового «Изгоняющего дьявола» со Скарлетт Йоханссон завершились
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Съёмки новой части «Изгоняющего дьявола» со Скарлетт Йоханссон в главной роли завершились. Основной этап производства картины подошёл к концу. Съёмки заняли почти три месяца.
Сюжет картины пока неизвестен. Ранее авторы заявили, что проект будет значительно отличаться от других картин серии и не будет связан с предыдущими частями.
В фильме также снялись Джекоби Джуп («Гамнет») и Лоренс Фишбёрн («Матрица»). Режиссёром выступил постановщик картин «Доктор Сон» и «Жизнь Чака» Майк Флэнаган. Продюсерами ленты стали Джейсон Блум и Дэвид Робинсон.
Перезапуск «Изгоняющего дьявола» выйдет 12 марта 2027 года.
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