Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Съёмки нового «Изгоняющего дьявола» со Скарлетт Йоханссон завершились

Съёмки нового «Изгоняющего дьявола» со Скарлетт Йоханссон завершились
Комментарии

Съёмки новой части «Изгоняющего дьявола» со Скарлетт Йоханссон в главной роли завершились. Основной этап производства картины подошёл к концу. Съёмки заняли почти три месяца.

Сюжет картины пока неизвестен. Ранее авторы заявили, что проект будет значительно отличаться от других картин серии и не будет связан с предыдущими частями.

В фильме также снялись Джекоби Джуп («Гамнет») и Лоренс Фишбёрн («Матрица»). Режиссёром выступил постановщик картин «Доктор Сон» и «Жизнь Чака» Майк Флэнаган. Продюсерами ленты стали Джейсон Блум и Дэвид Робинсон.

Перезапуск «Изгоняющего дьявола» выйдет 12 марта 2027 года.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android