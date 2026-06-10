Съёмки нового «Изгоняющего дьявола» со Скарлетт Йоханссон завершились

Съёмки новой части «Изгоняющего дьявола» со Скарлетт Йоханссон в главной роли завершились. Основной этап производства картины подошёл к концу. Съёмки заняли почти три месяца.

Сюжет картины пока неизвестен. Ранее авторы заявили, что проект будет значительно отличаться от других картин серии и не будет связан с предыдущими частями.

В фильме также снялись Джекоби Джуп («Гамнет») и Лоренс Фишбёрн («Матрица»). Режиссёром выступил постановщик картин «Доктор Сон» и «Жизнь Чака» Майк Флэнаган. Продюсерами ленты стали Джейсон Блум и Дэвид Робинсон.

Перезапуск «Изгоняющего дьявола» выйдет 12 марта 2027 года.