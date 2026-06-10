У Xbox появится больше эксклюзивов, когда бизнес Microsoft придёт в норму

Аша Шарма, новый руководитель Xbox, рассказала в интервью, что сейчас бизнес компании трудно назвать успешным. В нём прослеживаются проблемы, отметила топ-менеджер.

По словам Аши, после презентации Xbox эксклюзивными играми консоли стали Gears of War: E-Day и Clockwork Revolution. После того как бизнес приведут в норму, таких игр станет заметно больше. Но это вряд ли случится в ближайшие годы, хотя, конечно, всё зависит от обстоятельств.

Эксклюзивность игр стала одной из самых обсуждаемых тем после презентации. Пользователи не понимают, почему Clockwork Revolution выйдет среди консолей только на Xbox, а ремейк Halo: Combat Evolved и Fable — на всех платформах.