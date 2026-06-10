Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовали съёмки комедийного сериала «Мошенник. История клоуна»

Стартовали съёмки комедийного сериала «Мошенник. История клоуна»
Комментарии

Онлайн-кинотеатры START и Premier совместно с MA Production приступили к съёмкам комедии «Мошенник. История клоуна». Появились и первые фото с площадки.

Фото со съёмок «Мошенника. История клоуна»

Фото: START / Premier

Фото: START / Premier

Фото: START / Premier

Фото: START / Premier

В центре сюжета – провинциальный циркач, который, стремясь отомстить за обман родного человека, оказывается втянут в мир телефонного мошенничества. Постепенно осваивая правила этой опасной игры, он сам превращается в гениального афериста.

Режиссёром сериала выступает Антон Фёдоров. Главную роль в проекте исполняет Лев Зулькарнаев. Также в актёрском составе задействованы Ксения Трейстер, Ефим Белосорочка, Евгения Симонова, Константин Мурзенко, Влад Ценев и другие.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android