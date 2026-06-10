Вышел трейлер сериала «Красота» про первый конкурс красоты в СССР

Онлайн-кинотеатр Kion представил первый тизер-трейлер «Красота». Шоу стартует уже скоро на стримингах, точную дату авторы назовут позже.

Видео доступно во VK-канале Kion. Права на видео принадлежат «Кион».

Будущее шоу расскажет историю Веры, директора дома культуры, которая пытается организовать конкурс красоты, но все планы рушатся с распадом Советского Союза. Женщина с трудом находит новых спонсоров, однако с ними появляются и новые проблемы.

Главные роли в сериале про первый конкурс красоты в СССР сыграли Екатерина Стулова («Домовёнок Кузя»), Николай Шрайбер («Аритмия») и Алёна Хмельницкая («Онегин»). Режиссёром выступил Сарик Андреасян («Домовёнок Кузя»).