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BBC отменила рождественский выпуск «Доктора Кто» — у сериала сменится руководство

BBC отменила рождественский выпуск «Доктора Кто» — у сериала сменится руководство
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Компания BBC рассказала о важных изменениях в сериале «Доктор Кто». Культовое фантастическое шоу не получит рождественский спецвыпуск в этом году — он должен был выйти в конце декабря.

Более того, из сериала уходит продюсер Расселл Т. Дэвис, который руководил шоу с момента его мягкого перезапуска в 2024 году. В BBC отметили, что решение связано с долгосрочными планами на весь сериал, который продолжится с новым автором.

Это решение далось нам нелегко, и мы понимаем, что оно разочарует фанатов. Но чтобы подготовить шоу к будущим сезонам, было решено отказаться от рождественского спецвыпуска. Мы решили двигаться вперёд и инвестировать в долгосрочное будущее «Доктора Кто», чтобы следующее приземление ТАРДИС было куда более значимым.

Судя по всему, сериал «Доктор Кто» ждёт очередной мягкий перезапуск. После выхода 14-го и 15-го сезонов с Шути Гатвой актёр покинул сериал — сейчас BBC ищет следующего шоураннера с новым творческим видением.

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