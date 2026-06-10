Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России появится «чёрный список» смартфонов — они не будут работать в стране

В России появится «чёрный список» смартфонов — они не будут работать в стране
Комментарии

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который устанавливает основы работы базы идентификационных номеров мобильных устройств (IMEI) в России. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект будет работать так: при ввозе мобильных устройств в страну каждое из них будет получать «уникальный 15-значный паспортный номер» (IMEI), с помощью которого можно будет идентифицировать гаджет. Сам закон подразумевает создание базы данных, которая содержит IMEI-номера всех устройств с указанием, какие из них являются разрешёнными к использованию, а какие — запрещёнными.

Во вторую категорию войдут «нелегально ввезённые или ворованные аппараты». Как объяснил зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин, подобные устройства будут попадать в чёрные списки и не смогут работать в российских мобильных сетях.

Вносить сведения в базу будут операторы и госорганы, их перечень установит правительство. Мобильные операторы также должны будут указывать в базе, за какой SIM-картой закреплено устройство с IMEI-номером.

Материалы по теме
Минцифры отказалось от платной регистрации смартфонов по номеру IMEI
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android