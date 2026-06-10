«Эмоциональный и очень трогательный»: первые критики хвалят мультфильм «История игрушек 5»

Уже 19 июня состоится премьера мультфильма «История игрушек 5». Пятая часть знаменитой франшизы расскажет о новых приключениях Вуди и его друзей — в этот раз главным противником героев станет планшет LilyPad.

Тем временем первые критики уже посмотрели ленту и поделились своими впечатлениями в соцсетях. Они называют новинку очень трогательной историей в первую очередь про Джесси, которую оценят как дети, так и взрослые. Некоторые называют пятую часть одним из лучших фильмов 2026 года.

Что пишут первые критики об «Истории игрушек 5»

В начале «История игрушек 5» немного разрознена, авторы построили несколько сюжетных линий, но в итоге они окупаются феноменальным третьим актом, наполненным сердечностью и юмором, которые вы ожидаете от Pixar. Высший класс. Я смеялся и плакал, мне очень понравилось.

«История игрушек 5» целится прямо в душу с историей, сосредоточенной на Джесси. Каждый раз кажется, что франшиза завершена, однако авторы находят новые истории. Отличная работа, Pixar!

«История игрушек 5» — это красивая, смешная, ностальгическая история, которая подходит как детям, так и тем, кто был детьми, когда вышла первая часть. Мне понравился посыл, но больше всего была в восторге от того, что Джесси оказалась в центре внимания!

«История игрушек 5» — это удивительно трогательное возвращение к прежним работам Pixar и напоминание о том, почему франшиза остаётся одной из величайших в истории. Эмоциональный, смешной и по-настоящему трогательный мультфильм. «История игрушек 5» уже стала одним из лучших произведений 2026 года.

Премьера «Истории игрушек 5» в России состоится 25 июня. Ленту покажут в стране неофициальными способами.