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Сериал Агентство, 2-й сезон (2026): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Агентство» с Майклом Фассбендером
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Уже 21 июня состоится премьера второго сезона сериала «Агентство». Шоу продолжит историю агента ЦРУ, который должен вернуться в штаб-квартиру в Лондоне после шести лет работы под прикрытием. В этот момент к нему внезапно возвращается его возлюбленная, ставя его задание и карьеру под угрозу.

Во второй сезон проекта войдёт 10 эпизодов — все серии выпустят в день премьеры в онлайн-кинотеатре Paramount Plus.

Расписание выхода второго сезона сериала «Агентство»

ЭпизодДата выхода
1-я серия21 июня
2-я серия21 июня
3-я серия21 июня
4-я серия21 июня
5-я серия21 июня
6-я серия21 июня
7-я серия21 июня
8-я серия21 июня
9-я серия21 июня
10-я серия21 июня
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