Расписание выхода второго сезона сериала «Агентство» с Майклом Фассбендером
Уже 21 июня состоится премьера второго сезона сериала «Агентство». Шоу продолжит историю агента ЦРУ, который должен вернуться в штаб-квартиру в Лондоне после шести лет работы под прикрытием. В этот момент к нему внезапно возвращается его возлюбленная, ставя его задание и карьеру под угрозу.
Во второй сезон проекта войдёт 10 эпизодов — все серии выпустят в день премьеры в онлайн-кинотеатре Paramount Plus.
Расписание выхода второго сезона сериала «Агентство»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|21 июня
|2-я серия
|21 июня
|3-я серия
|21 июня
|4-я серия
|21 июня
|5-я серия
|21 июня
|6-я серия
|21 июня
|7-я серия
|21 июня
|8-я серия
|21 июня
|9-я серия
|21 июня
|10-я серия
|21 июня
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