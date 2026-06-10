NASA представила экипаж космической миссии «Артемида-3» — запуск в 2027 году

Агентство NASA представила состав экипажа предстоящей космической миссии «Артемида-3». Среди участников полёта есть не только опытные астронавты, но и те, для которых экспедиция станет первым полётом в космос.

Видео доступно на YouTube-канале NASA. Права на видео принадлежат NASA.

Командиром стал Рэнди Бресник, а пилотом назначили Луку Пармитано — для них «Артемида-3» станет уже третьим путешествием в космическое пространство. В экипаж также вошли специалисты миссии Андре Дуглас и Фрэнк Рубио, которые отправятся за пределы Земли в первый раз. Резервным астронавтом стал Боб Хайнс.

Запуск «Артемиды-3» запланирован на 2027 год. Целью миссии станет полёт на низкую околоземную орбиту. Там астронавты проведут тесты, которые необходимы для дальнейшей высадки на поверхность Луны, которая пройдёт уже в рамках «Артемиды-4».