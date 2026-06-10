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Джереми Кларксон представил сервис OnlyFarmers — аналог OnlyFans для фермеров

Джереми Кларксон представил сервис OnlyFarmers — аналог OnlyFans для фермеров
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Британский телеведущий Джереми Кларксон, известный по Top Gear, Grand Tour и «Ферме Кларксона», объявил о запуске OnlyFarmers — нового сервиса для британских фермеров. Платформа уже запущена и предназначена в первую очередь для популяризации местного сельского хозяйства. У сервиса также доступны приложения в Google Play и App Store.

Фото: OnlyFarmers

Так, на сайте можно ознакомиться с британскими фермерами, их хозяйством и даже забронировать экскурсии на свободную дату. На них землевладельцы более подробно расскажут о своей работе, поделятся советами о запуске своего собственного хозяйства и «помогут проникнуться сельской культурой».

OnlyFarmers — явная аналогия на OnlyFans, популярный сервис с контентом для взрослых. Сам Джереми Кларксон описывает платформу как новый шаг в популяризации сельского хозяйства, который познакомит современную аудиторию с фермерством.

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