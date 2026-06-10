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Стивен Спилберг объяснил, почему отказался снимать «Гарри Поттера и философский камень»

Стивен Спилберг объяснил, почему отказался снимать «Гарри Поттера и философский камень»
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Американский телеканал Turner Classic Movies взял интервью у режиссёра Стивена Спилберга («Поймай меня, если сможешь»). Он рассказал, почему отказался снимать фильм «Гарри Поттер и философский камень» 2001 года.

По словам постановщика, другой культовый режиссёр Стэнли Кубрик («Сияние») умер в 1999 году, так и не закончив работу над научно-фантастической драмой «Искусственный разум». Тогда Спилберг решил, что ему самому нужно снять этот фильм — но ему пришлось отказаться от производства первой части «Гарри Поттера».

После смерти Стэнли Кубрика я был на похоронах в его доме. Его родственники обратились ко мне с предложением заменить Стэнли и снять «Искусственный разум». Я фактически отказался от работы над «Гарри Поттером», который должен был стать моим следующим фильмом. Это должен был быть грандиозный фильм, потому что книга уже стала невероятно популярным культурным феноменом. Я отказался от этого, чтобы, по сути, заняться искусственным интеллектом.

«Искусственный разум» вышел в 2001 году. Картина рассказывает о мрачном будущем, где люди живут бок о бок с разумными роботами. Главным героем выступает ребёнок-андроид по имени Дэвид, которого запрограммировали на любовь к своей человеческой семье. Новые родственники выгоняют его, и теперь мальчик должен выжить в опасном мире. Главные роли исполнили Хейли Джоэл Осмент («Шестое чувство») и Джуд Лоу («Молодой Папа»).

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