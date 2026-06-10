Умерла Людмила Чурсина, народная артистка СССР

Центральный академический театр Российской Армии сообщил о смерти актрисы Людмилы Чурсиной. Народная артистка СССР скончалась в возрасте 84 лет.

В театре отметили, что Чурсина умерла после продолжительной болезни. Точная причина смерти пока неизвестна.

С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина. Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая, настоящая героиня, великая русская драматическая актриса.

Людмила Чурсина снималась в кино и сериалах на протяжении более 50 лет. За это время она приняла участие в свыше чем 100 различных проектах. В число самых известных её работ вошли роли в фильмах «Журавушка», «Донская повесть» и «Русь изначальная». Кроме того, актриса снималась в популярных сериалах «Интерны» и «Закрытая школа».