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Трейлер фильма «Социальная расплата» — продолжение «Социальной сети» выйдет 9 октября

Трейлер фильма «Социальная расплата» — продолжение «Социальной сети» выйдет 9 октября
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Кинокомпания Sony Pictures представила трейлер фильма «Социальная расплата» — продолжения популярной картины «Социальная сеть». Лента выйдет в мировом прокате 9 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

Проект не будет прямым сиквелом ленты 2010 года от Дэвида Финчера. Новый фильм расскажет о молодом инженере Фрэнсис Хоген, которая вместе с репортёром издания Wall Street Journal Джеффом Хорвицем отправляется в опасное путешествие. Их цель — раскрыть охраняемые секреты социальной сети.

Главные роли исполнили Джереми Аллен Уайт («Медведь»), Майки Мэдисон («Анора»), Джереми Стронг («Джентльмены») и другие актёры. Режиссёром выступил Аарон Соркин — автор фильмов «В роли Рикардо» и «Суд над чикагской семеркой». Он также выступал сценаристом оригинальной «Социальной сети».

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