Тизер мультфильма «Малуша и Заколдованный Царевич» — выход в августе 2027 года

Кинокомпании «Союзмультфильм» и «Атмосфера Кино» представили тизер мультфильма «Малуша и Заколдованный Царевич». Анимационная картина выйдет в российском прокате 19 августа 2027 года.

Видео доступно во VK-канале Кинокомпания Атмосфера Кино. Права на видео принадлежат «Союзмультфильм»/«Атмосфера Кино».

Сюжет расскажет об озорной девочке по имени Малуша, которая выступает хранительницей леса. Ей предстоит снять проклятие с заколдованного Царевича. Героев ждут невероятные приключения, преодоление которых поможет спасти целое царство.

«Малуша и Заколдованный Царевич» основана на книге российского писателя Олега Роя. Режиссёром проекта выступил Максим Куликов («Зебра в клеточку»).