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Трейлер комедии «Между нами, девочками» — премьера 10 сентября

Трейлер комедии «Между нами, девочками» — премьера 10 сентября
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Компании «Вольга» и «Киноцех» представили трейлер фильма «Между нами, девочками». Комедия выйдет в российском прокате 10 сентября.

Видео доступно во VK-канале Кинокомпания Вольга про кино. Права на видео принадлежат «Вольга»/«Киноцех».

Сюжет расскажет о трёх подругах, Жене, Алисе и Найке, которые отправляются на ежегодный SPA-уикенд. Во время отдыха появляется свекровь одной из героинь, которая превращает жизнь девушек в испытание женской дружбы.

Главные роли исполнили Екатерина Моргунова («Невероятные приключения Шурика»), Маргарита Родина («Женский стендап»), Роман Курцын («Мой папа — медведь») и другие актёры. Режиссёром выступил Владислав Богуш — автор фильма «На деревню дедушке».

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