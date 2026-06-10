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Авторы хоррора «Обсессия» заработают $ 50 млн за успех фильма — СМИ

Авторы хоррора «Обсессия» заработают $ 50 млн за успех фильма — СМИ
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Издание TheWrap раскрыло гонорары авторов хоррора «Обсессия». Фильм ужасов уже собрал более $ 200 млн по всему миру, из-за чего все создатели получат крупную сумму.

По данным СМИ, кинокомпания Blumhouse Atomic получит $ 17 млн в виде бонусов за кассовые сборы фильма — студия выступила исполнительным продюсером хоррора и помогла с его продвиженем. Один из главных инвесторов фильма, компания Capstone, заработает на картине около $ 50 млн — гонорар поделят с творческой командой, включая режиссёра Карри Баркера.

Источники издания утверждают, что компания Focus Features, которая выпустила «Обсессию», получит за картину $ 125 млн. Официально студии пока не комментировали свои гонорары.

«Обсессия» повествует о Беаре, который безответно влюблён в красавицу Ники. Однажды он находит странную безделушку — волшебную палочку, которая исполняет самое заветное желание. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. К его несчастью, девушка становится им одержима, а её знаки внимания всё больше пугают. Лента также официально вышла в российском прокате.

Каким получился успешный хоррор:
Обзор «Обсессии»: почему хоррор в одной комнате за копейки вжимает в кресло
Обзор «Обсессии»: почему хоррор в одной комнате за копейки вжимает в кресло
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