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В России разблокировали Roblox

В России разблокировали Roblox
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Российские пользователи сообщили, что в стране заработал Roblox — популярнейшая платформа для видеоигр. На это обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Пользователи отмечают, что игровой сервис работает без каких-либо ограничений. Ранее Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы снять ограничения с Roblox в России. Представители сообщили, что получили гарантии от авторов сервиса насчёт соблюдения законов РФ.

Roblox заблокировали в России 3 декабря. Тогда в Роскомнадзоре заявили, что на платформе содержатся материалы, запрещённые на территории страны, а сами создатели программы не справляются с модерацией подобного контента. Спустя недолгое время в сервисе отключили чаты для российских игроков.

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