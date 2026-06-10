В Минцифры прокомментировали разблокировку Roblox в России

В Минцифры официально подтвердили разблокировку игровой платформы Roblox в России. Теперь сервис работает на территории страны без ограничений.

В министерстве отметили, что владельцы игры полностью выполнили требования российских законов по обеспечению безопасности пользователей.

Компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровой онлайн-сервис снова доступен на всей территории России.

Roblox перестал быть доступным для российских пользователей 3 декабря. Тогда в Роскомнадзоре отметили, что на платформе содержатся материалы, запрещённые на территории страны, а сами создатели программы не справляются с модерацией подобного контента. В июне 2026 года Минцифры и Роскомнадзор заявили, что обратились в правоохранительные органы с просьбой снять блокировку с сервиса.