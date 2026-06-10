В честь Кристофера Нолана назвали кинотеатр — к выходу «Одиссеи»

Издание Variety сообщило, что один из кинотеатров в американском городе Сан-Франциско переименуют в честь культового режиссёра Кристофера Нолана. Речь идёт о комплексе San Francisco New Mission, который теперь будет называться Christopher Nolan Cinema.

Объявление о смене названия появилось в преддверии выхода «Одиссеи» — нового фильма постановщика, премьера которого состоится 17 июля. Сам Нолан поблагодарил киносеть Alamo Drafthouse за оказанную честь. Ранее владельцы сети уже меняли названия комплексов в честь голливудских звёзд: именные кинотеатры получили Айван Райтмаан, Спайк Ли, Джон Хьюз и другие кинодеятели.

«Одиссея» стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры. Главного героя воплотит на экране звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также снялись знаменитые голливудские актёры Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.