Мессенджер «Макс» столкнулся с крупным сбоем

10 июня произошёл крупный сбой в работе российского мессенджера «Макс». О нестабильной работе сервиса сообщили на портале DownDetector.

Фото: DownDetector

Пользователи жалуются, что в приложении перестали отправляться сообщения. Кроме того, в мессенджере не прогружаются видео и фотографии, опубликованные в каналах. Больше всего жалоб фиксируются в Московской области и Краснодарском крае. Некоторые пользователи также сообщают, что у них не грузятся обновления приложения.

Ранее стало известно, что российский мессенджер «Макс» удалили из магазина App Store 3. Приложения уже нельзя скачивать на смартфоны iPhone. Владельцы сервиса заявили, что установленная программа продолжит работу в штатном режиме.