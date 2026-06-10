Уиллем Дефо и Майкл Дуглас сыграют в драме «Ложь во благо» Оливера Стоуна

Издание Deadline сообщило, что в разработку запущен фильм White Lies («Ложь во благо»). Режиссёром и сценаристом драмы выступит Оливер Стоун — автор популярных картин «Взвод» и «Александр».

Сюжет предстоящей ленты расскажет о трёх поколениях семьи Фриман. Главным героем выступит Джек, который находится в глубоком отчаянии, ведь в своём браке он повторяет ошибки родителей. Его жизнь меняется, когда он встречает девушку, ведущую совершенно другой образ жизни.

Главные роли исполнят Уиллем Дефо («Святые из Бундока») и Майкл Дуглас («Основной инстинкт»). В картине также сыграют Джош Хартнетт («Ловушка»), Эллен Баркин («Подмена»), Лейла Джордж («По волчьим законам») и другие актёры. Дата выхода ленты пока неизвестна — съёмки уже стартовали.