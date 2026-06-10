Режиссёр «Гладиатора» Ридли Скотт получит почётный «Оскар» за вклад в кино

Академия кинематографических искусств и наук объявила о выдаче почётных наград за вклад в кинематограф. В этот раз свой «Оскар» получат сразу несколько кинодеятелей, среди которых оказался британский режиссёр Ридли Скотт.

За свою 88-летнюю карьеру постановщик «Гладиатора», «Чужого», «Бегущего по лезвию», «Гангстера» и многих других картин так и не получил заветный «Оскар». В Киноакадемии отметили, что награду в этот раз вручат также актрисе Гленн Клоуз («Дом духов») и аниматору Флойду Норману («101 далматинец»).

Эти награды отмечают выдающиеся достижения в области кинематографа и исключительный вклад в кинематографическое искусство.

Вручение почётного «Оскара» состоится 15 ноября 2026 года. Грядущий «Оскар»-2027 же пройдёт 14 марта следующего года.