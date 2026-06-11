Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России вышел комедийный фильм «Холоп 3» с Милошем Биковичем

В России вышел комедийный фильм «Холоп 3» с Милошем Биковичем
Комментарии

С сегодняшнего дня в российских кинотеатрах начали показывать комедийный фильм «Холоп 3».

События третьей части разворачиваются в эпоху Петра I, где героев ждут северные верфи, морские приключения, дворец турецкого султана и испытания, способные перевоспитать самых избалованных мажоров. В этот раз под эксперимент попадает семейная пара на грани развода, чьё перевоспитание инициируют их дети.

Режиссёром проекта выступил Клим Шипенко, режиссёр предыдущих частей. Вместе с Милошем Биковичем в ленте снялись Павел Прилучный («Жизнь по вызову»), Кристина Асмус («Тётя Марта»), Виталия Корниенко («Папины дочки. Новые») и Степан Шевяков («Новогоднее чудо»).

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android