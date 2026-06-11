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Продолжение «Мачо и ботана» в работе — Ченнинг Татум и Джона Хилл вернутся

Продолжение «Мачо и ботана» в работе — Ченнинг Татум и Джона Хилл вернутся
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По данным Variety, Sony Pictures запустила в работу новую часть «Мачо и ботана». Сообщается, что Ченнинг Татум, Джона Хилл и Айс Кьюб ведут переговоры о возвращении к своим ролям.

В оригинале Хилл и Татум сыграли Шмидта и Дженко, двух нерадивых копов, которые под прикрытием устраиваются в местную старшую школу, чтобы вывести на чистую воду банду наркоторговцев. Подробности сюжета триквела пока не раскрывают.

Режиссёром фильма выступит Родни Ротман, который написал сценарий вместе с Хиллом и Меган Мэллой. Третья часть успешной кинофраншизы «Мачо и ботан» находится в работе у Sony уже более 10 лет.

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