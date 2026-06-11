Продолжение «Мачо и ботана» в работе — Ченнинг Татум и Джона Хилл вернутся
Поделиться
По данным Variety, Sony Pictures запустила в работу новую часть «Мачо и ботана». Сообщается, что Ченнинг Татум, Джона Хилл и Айс Кьюб ведут переговоры о возвращении к своим ролям.
В оригинале Хилл и Татум сыграли Шмидта и Дженко, двух нерадивых копов, которые под прикрытием устраиваются в местную старшую школу, чтобы вывести на чистую воду банду наркоторговцев. Подробности сюжета триквела пока не раскрывают.
Режиссёром фильма выступит Родни Ротман, который написал сценарий вместе с Хиллом и Меган Мэллой. Третья часть успешной кинофраншизы «Мачо и ботан» находится в работе у Sony уже более 10 лет.
Комментарии
- 11 июня 2026
-
08:43
-
08:00
-
07:42
-
07:12
-
07:09
- 10 июня 2026
-
21:44
-
21:03
-
20:41
-
20:25
-
19:54
-
19:27
-
19:04
-
18:43
-
18:40
-
18:02
-
17:56
-
17:33
-
16:55
-
16:23
-
15:58
-
15:26
-
14:55
-
14:32
-
14:28
-
14:05
-
13:53
-
13:34
-
13:20
-
13:06
-
12:54
-
12:39
-
11:41
-
11:13
-
10:37
-
10:14