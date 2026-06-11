Герой в полёте — появился новый постер фильма «Человек-паук: Новый день»

Sony Pictures опубликовала новый постер фильма «Человек-паук: Новый день». На нём можно увидеть Человека-паука, который летит вниз с крыши небоскрёба. На фоне тоже можно увидеть здания.

Новый постер фильма

Фото: Sony Pictures

Режиссёром картины выступил Дестин Дэниел Креттон — автор другого супергеройского фильма киновселенной Marvel — «Шан-Чи и легенда 10 колец». К главным ролям вернулись Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. В ленте также появятся Халк и Каратель, а также неизвестный персонаж, которого сыграет звезда «Очень странных дел» Сэди Синк.

«Человек-паук: Совершенно новый день» выйдет в мировом прокате 31 июля.