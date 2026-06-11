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Ридли Скотту и Гленн Клоуз вручат почётный «Оскар»

Ридли Скотту и Гленн Клоуз вручат почётный «Оскар»
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По данным Variety, режиссёр Ридли Скотт и актриса Гленн Клоуз получат почётную премию на «Оскаре». Им вручат статуэтку за вклад в развитие кинематографа. Также без награды не оставят первого темнокожего аниматора Disney Флойда Нормана.

Скотт и Клоуз были номинированы на почётную премию несколько раз, но до награждения дело так и не дошло. Статуэтки будут вручены на 17-й церемонии вручения наград Академии кинематографических искусств и наук 15 ноября в бальном зале Ray Dolby в отеле Ovation Hollywood.

У Клоуз восемь номинаций за лучшую женскую роль и ни одной победы, что делает её обладательницей рекорда по количеству номинаций без побед в истории «Оскара» наравне с покойным Питером О’Тулом.

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