Ридли Скотту и Гленн Клоуз вручат почётный «Оскар»

По данным Variety, режиссёр Ридли Скотт и актриса Гленн Клоуз получат почётную премию на «Оскаре». Им вручат статуэтку за вклад в развитие кинематографа. Также без награды не оставят первого темнокожего аниматора Disney Флойда Нормана.

Скотт и Клоуз были номинированы на почётную премию несколько раз, но до награждения дело так и не дошло. Статуэтки будут вручены на 17-й церемонии вручения наград Академии кинематографических искусств и наук 15 ноября в бальном зале Ray Dolby в отеле Ovation Hollywood.

У Клоуз восемь номинаций за лучшую женскую роль и ни одной победы, что делает её обладательницей рекорда по количеству номинаций без побед в истории «Оскара» наравне с покойным Питером О’Тулом.