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Продажи Crimson Desert превысили 6 млн копий

Продажи Crimson Desert превысили 6 млн копий
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Pearl Abyss объявила, что тираж Crimson Desert перевалил за 6 млн копий. Игре удалось этого достичь почти через три месяца после релиза, который состоялся 19 марта. Приготовили и специальный арт.

Арт в честь 6 млн проданных копий Crimson Desert

Фото: Pearls Abyss

Игра рассказывает о Клиффе — могучем воине из отряда Серогривых. Долгое время он вместе со своими товарищами защищал мир от различных угроз. Однако теперь ему предстоит путешествовать по разрушенному континенту и сражаться с войсками Чёрного Медведя.

Игра стартовала со смешанных отзывов в Steam, однако со временем рейтинг проекта растёт и уже составляет 81%.

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