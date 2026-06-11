Продажи Crimson Desert превысили 6 млн копий

Pearl Abyss объявила, что тираж Crimson Desert перевалил за 6 млн копий. Игре удалось этого достичь почти через три месяца после релиза, который состоялся 19 марта. Приготовили и специальный арт.

Арт в честь 6 млн проданных копий Crimson Desert

Фото: Pearls Abyss

Игра рассказывает о Клиффе — могучем воине из отряда Серогривых. Долгое время он вместе со своими товарищами защищал мир от различных угроз. Однако теперь ему предстоит путешествовать по разрушенному континенту и сражаться с войсками Чёрного Медведя.

Игра стартовала со смешанных отзывов в Steam, однако со временем рейтинг проекта растёт и уже составляет 81%.