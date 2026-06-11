В кинотеатрах России состоялась премьера хоррора «Кассандра» по мифологии Кыргызстана

С сегодняшнего дня в кинотеатрах России начали показывать хоррор «Кассандра» по мифологии Кыргызстана. Ленту уже можно посмотреть в городах страны.

Сюжет ленты рассказывает историю молодой девушки, которая переживает тяжёлую утрату. Каждую ночь она просыпается всё более измождённой, словно кто-то забирает у неё силы. В поисках спасения героиня отправляется к провидице, живущей высоко в горах, и узнаёт, что стала жертвой Албарсты – древнего злого духа, приходящего к тем, кто сломлен горем и не способен отпустить своё прошлое.

Главные роли в фильме сыграли Енлик Айымгазы, Кулайым Каныметова и Айнура Качкынбек-кызы. Режиссёром выступил Бекзат Пирматов.