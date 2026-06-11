Мэтт Шекман снимет несколько эпизодов сериала с Эль Фаннинг и Николь Кидман
Поделиться
По данным Deadline, режиссёр «Фантастической четвёрки: Первые шаги» Мэтт Шекман выступит постановщиком пилотного и ещё трёх эпизодов юридического триллера «Осмотрительность».
В фильме Ленни, стажёрка в престижной юридической фирме в Далласе, раскрывает паутину соглашений о неразглашении, скрывающих мрачную правду. Когда она понимает, что подписала такое же соглашение, открытия ставят её под прицел самой влиятельной женщины-партнёра фирмы Шэрон.
Главные роли в картине исполнят Николь Кидман и Эль Фаннинг. Съёмки начнутся позже в этом году, точной даты пока нет, а выходить сериал будет на Paramount+.
Комментарии
- 11 июня 2026
-
13:18
-
13:05
-
12:53
-
12:41
-
11:54
-
11:06
-
10:34
-
09:57
-
09:15
-
08:43
-
08:00
-
07:42
-
07:12
-
07:09
- 10 июня 2026
-
21:44
-
21:03
-
20:41
-
20:25
-
19:54
-
19:27
-
19:04
-
18:43
-
18:40
-
18:02
-
17:56
-
17:33
-
16:55
-
16:23
-
15:58
-
15:26
-
14:55
-
14:32
-
14:28
-
14:05
-
13:53