В фильме «Бэтмен 2» у Пингвина будет лишь две сцены

Колин Фаррелл в интервью рассказал, что у Пингвина в фильме «Бэтмен 2» будет всего пару сцен. Ранее было известно, что персонажа в сиквеле будет мало, но насколько именно, не раскрывали.

Ещё Фаррелл похвалил сценарий картины и назвал его шедевром в современном кинематографе. Также отдельной похвалы от актёра заслужил и режиссёр Мэтт Ривз, который этот сценарий написал.

Я прочитал всё от первой до последней страницы, и это просто великолепно. Я считаю, что Мэтт Ривз — гениальный писатель, и он создал не только мрачную, а порой и пугающую историю, не только психологически глубокую и проработанную, но и по-настоящему чувственную. Он написал настоящий шедевр в жанре современного кино.

Премьера «Бэтмена 2» режиссёра Мэтта Ривза состоится 1 октября 2027 года. События сиквела развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству.