Трейлер третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город» — старт 26 июля

Телеканал AMC представил тизер третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город». Продолжение шоу по зомби-вселенной стартует 26 июля.

Видео доступно на YouTube-канале amc+. Права на видео принадлежат AMC.

«Мёртвый город» — спин-офф популярного сериала, разворачивающийся во вселенной «Ходячих мертвецов» и рассказывающий, как заклятые враги Ниган и Мэгги отправляются в Нью-Йорк, чтобы спасти Хершела Ри — сына Мэгги.

В третьем сезоне «Мёртвого города» герои окончательно отбросят разногласия и будут работать сообща, чтобы дать отпор всем противникам и сделать Манхэттен пригодным местом для дальнейшего выживания и процветания цивилизации. Главные роли вновь сыграли Джеффри Дин Морган («Хранители») и Лорен Кохэн («Казанова»).