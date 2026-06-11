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Петиция за русский перевод Fable вошла в топ-10 обсуждений на сайте Xbox за два дня

Петиция за русский перевод Fable вошла в топ-10 обсуждений на сайте Xbox за два дня
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9 июня русскоязычные игроки запустили обсуждение перевода Fable на странице Xbox Player Voice. Создатель обсуждения заявил, что игра обязана получить русскую локализацию, и призвал аудиторию голосовать за свой пост, чтобы обратить внимание Microsoft.

Спустя два дня петиция собрала около 6500 голосов и более 3500 комментариев. Это самое популярное обсуждение в истории платформы, а по числу оценок пост занимает уже девятую строчку. Сейчас петиция приближается к просьбе бразильских геймеров по официальному возвращению в страну консолей Xbox и сервиса Game Pass.

Фото: Xbox Player Voice

В самой Microsoft пока не комментировали просьбу на добавление русского перевода в Fable. Сейчас петиция имеет все шансы войти в пятёрку самых популярных обсуждений на странице Xbox Player Voice — для этого нужно около 10 тысяч оценок.

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