Вышел русский трейлер мультфильма «Колючая и ушастый» — выход в России 16 июля

Кинокомпания «Вольга» представила большой трейлер мультфильма «Колючая и ушастый». Премьера французского произведения в России состоится 16 июля.

Видео доступно во VK-канале «Вольга». Права на видео принадлежат «Вольге».

Будущая лента расскажет историю девочки-ёжика Холли, которая после гибели родителей живёт под чрезмерной опекой старшего брата. Когда их сосед Уолтер – глава большого кроличьего семейства – неожиданно теряет память, Холли решает отправиться вместе с ним в путешествие. Впереди героев ждут новые знакомства и опасные испытания.

Премьера ленты состоялась на фестивале «Медвежонок», где картина была удостоена звания лучшего мультфильма.