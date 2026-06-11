Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел русский трейлер мультфильма «Колючая и ушастый» — выход в России 16 июля

Вышел русский трейлер мультфильма «Колючая и ушастый» — выход в России 16 июля
Комментарии

Кинокомпания «Вольга» представила большой трейлер мультфильма «Колючая и ушастый». Премьера французского произведения в России состоится 16 июля.

Видео доступно во VK-канале «Вольга». Права на видео принадлежат «Вольге».

Будущая лента расскажет историю девочки-ёжика Холли, которая после гибели родителей живёт под чрезмерной опекой старшего брата. Когда их сосед Уолтер – глава большого кроличьего семейства – неожиданно теряет память, Холли решает отправиться вместе с ним в путешествие. Впереди героев ждут новые знакомства и опасные испытания.

Премьера ленты состоялась на фестивале «Медвежонок», где картина была удостоена звания лучшего мультфильма.

Материалы по теме
Почему «Холопа 3» стоит смотреть
Почему «Холопа 3» стоит смотреть
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android