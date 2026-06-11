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В России потратят более 1 млрд рублей на борьбу с обходом блокировок

В России потратят более 1 млрд рублей на борьбу с обходом блокировок
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Издание CNews сообщило, что в России планируют потратить ещё 1,31 млрд рублей на борьбу с методами обхода блокировок. По данным СМИ, российская компания АО «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА) закупит на эти деньги около 154 серверов.

Журналисты отмечают, что подобные комплексы нужны для обеспечения блокировки ресурсов и замедления трафика в рамках закона о «суверенном интернете». Согласно данным портала «Контур.закупки», сами устройства должны быть полностью российской сборки, а данные о них обязаны фиксироваться в реестре Минпромторга.

Каждый сервер будет оснащён двумя процессорами уровня Intel Xeon Gold 6530 и с памятью до 1 ТБ DDR5. Поставка комплексов должна состояться до 14 августа. При этом официально компания ДЦОА и Роскомнадзор пока не объявляли о выделении средств на дополнительные сервера.

О росте зарубежного трафика в России:
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