В России потратят более 1 млрд рублей на борьбу с обходом блокировок

Издание CNews сообщило, что в России планируют потратить ещё 1,31 млрд рублей на борьбу с методами обхода блокировок. По данным СМИ, российская компания АО «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА) закупит на эти деньги около 154 серверов.

Журналисты отмечают, что подобные комплексы нужны для обеспечения блокировки ресурсов и замедления трафика в рамках закона о «суверенном интернете». Согласно данным портала «Контур.закупки», сами устройства должны быть полностью российской сборки, а данные о них обязаны фиксироваться в реестре Минпромторга.

Каждый сервер будет оснащён двумя процессорами уровня Intel Xeon Gold 6530 и с памятью до 1 ТБ DDR5. Поставка комплексов должна состояться до 14 августа. При этом официально компания ДЦОА и Роскомнадзор пока не объявляли о выделении средств на дополнительные сервера.