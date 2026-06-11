Начались съёмки фильма «Манюня: Детство Ба» — продолжения одноимённого сериала

«Кинокомпания братьев Андреасян», телеканал «СОЛНЦЕ» и онлайн-кинотеатр Okko объявили о старте производства фильма «Манюня: Детство Ба». Съёмки полнометражной картины займут несколько месяцев, премьера ленты состоится 20 мая 2027 года.

По сюжету, чтобы превратить родную деревню Берд в город, Роза и её отец идут на хитрость. Но вместе с новым статусом в поселение приходят большие перемены, недовольные жители и строгий глава. Когда из-за детской шалости всё выходит из-под контроля, Розе приходится спасать не только отца, но и будущее Берда. Фильм выступит продолжением одноимённого сериала.

Главные роли в «Детстве Ба» сыграют Алина Хадарцева, Марина Овсепян и Вова Арутюнян. Режиссёром выступил Арман Марутян — автор фильмов и сериала по «Манюне».