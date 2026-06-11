Большая игра без эпизодов: появились новые детали The Wolf Among Us 2

Издания GameSpot, IGN и PCgamer опробовали демоверсию The Wolf Among Us 2 — продолжение знаменитого интерактивного экшена. Журналисты поиграли в проект и раскрыли детали предстоящей игры.

Главной особенностью нового интерактивного приключения станет то, что, в отличие от первой части, игру выпустят как один проект, без эпизодов. Действие сиквела будет происходить спустя шесть месяцев после оригинала, а сюжет вновь развернётся вокруг волка Бигби и Белоснежки, которых озвучат те же актёры.

Журналисты отметили, что у главного героя появится новый напарник — Фэй. Она представляет собой обычного человека, от которого Бигби может скрывать происходящее в сказочном мире. В изданиях также добавили, что теперь игрок сам выступит в роли жертвы, а не охотника, расследуя дело серийного убийцы. Пользователям будет доступно больше возможностей исследования локаций, а само прохождение игры займёт от 8 до 12 часов.

Продолжение The Wolf Among Us теперь работает на движке Unreal Engine 5 — графика стала гораздо лучше, сохраняя фирменный стиль в духе комиксов. Сами кат-сцены, по словам журналистов, получились «изящными», без жестокости прошлых игр студии Telltale Games.

The Wolf Among Us 2 выйдет в 2027 году на ПК и консолях. Сюжет продолжит историю Бигби — страшного волка и бывшего шерифа Фейблтауна. Кроме того, в сиквеле также появятся Дороти, Железный Дровосек, Страшила, Белоснежка и другие герои.