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Шестой сезон «Медленных лошадей» с Гари Олдманом стартует 16 сентября

Шестой сезон «Медленных лошадей» с Гари Олдманом стартует 16 сентября
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Компания Apple раскрыла дату премьеры шестого сезона сериала «Медленные лошади». Продолжение шпионского шоу стартует на стриминговом сервисе Apple TV 16 сентября.

Проект основан на романе «Хромые кони» Мика Геррона. После провала тренировочного задания агент британской контрразведки MI5 Ривер Картрайт сослан в отдел «Медленные лошади» в Слау Хаусе. Там он сталкивается с эксцентричным главой Джексоном Лэмбом.

Главную роль исполнил знаменитый актёр Гари Олдман («Леон»). В сериале также сыграли Джек Лауден («Дюнкерк»), Кристин Скотт Томас («Английский пациент»), Дастин Демри-Бёрнс («Городские легенды») и другие артисты. Сейчас в Apple также работают над седьмым сезоном «Медленных лошадей».

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